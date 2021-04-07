الرمادي تكتفي من الكهرباء !

أعلن قائممقام مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار إبراهيم العوسج، أمس، عن قرب إنجاز «الحل الفعلي» لأزمة الكهرباء في المدينة.

وقال العوسج في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن «محطة الـ 400 في منطقة الحامضية ستدخل إلى الخدمة بحلول شهر رمضان المبارك، وستكون هي المصدر المغذي للمحافظة»، مبيناً أن «المدينة ستشهد خلال الأيام القادمة تطوراً وتحسناً واضحاً في عملية إيصال الطاقة الكهربائية بعد أن أصبحت المحطة قيد التشغيل».

وأوضح أن «المشروع هو الحل الفعلي لأزمة الكهرباء الذي كنا نسعى الى تحقيقه من فترة طويلة»، مؤكداً «الآن بدأ الحلم يتحقق بعد إكمال المحطة والذي سينهي أزمة الكهرباء في مدينة الرمادي خلال الأيام القادمة».