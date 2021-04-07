العصائب توجه 3 مطالب الى رئيس الوزراء بشأن السعودية والامارات

طالب الناطق بإسم حركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لادراج 3 مطالب على جدول اعماله اثناء زياراته الخارجية لكل من السعودية والامارات.

وذكر السعدي في تصريح خاص اليوم (6 نيسان 2021)، ان “على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالبة السعودية بإيقاف الهجمات الاعلامية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية السعودية ضد ابناء الشعب العراقي و تعويض ذوي شهداء الهجمات الارهابية”.

واضاف، ان “على الدولتين تقديم اعتذار لابناء الشعب العراقي عن كل الجرائم التي ارتكبوها من خلال الارهابيين وداعش اللذين دخلوا من السعودية بشكل رسمي”، على حد تعبيره.

كما ودعا السعدي الامارات والسعودية الى أن “تبدي حسن نواياها لفتح صفحة جديدة مع الشعب العراقي عبر تطبيق المطالب السابقة”.