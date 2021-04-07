انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ (العراقيّ-الأميركيّ) عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحَّاف، في بيان إن “وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي انتوني بلينكن، افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركيّ”.

وأضاف الصحاف، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين سيلقي كلمة وفد العراق ضمن الجولة الثالثة للحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية”.

وتتضمن الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي، مناقشة قضايا تتعلق بالأمن والطاقة والاقتصاد، فضلا عن التعاون في مجال الثقافة والتعليم.