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تجمع تأبيني في حسينية اهل البيت ع بكربلاء المقدسة في ذكرى شهادة السيد الصدر والشيرازي وضحايا الكرد الفيلية

اقامت حسينية اهل البيت عليهم السلام يوم امس الثلاثاء المصادف ٦/ ٤/ ٢٠٢١ ، وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية في حي النقيب بكربلاء المقدسة تجمعا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المفكر الاسلامي حسن الشيرازي والمرجع الديني محمد باقر الصدر وضحايا التهجير القسري للكرد الفيلية ، وذلك بعد صلاة العشاءين بحضور جمع غفير من المواطنين من مختلف المحافظات.

وتضمن التأبين الذي ابتدأ بتلاوة معطرة من الذكر الحكيم ودعاء التوسل وزيارة عاشوراء ، كلمات استذكار للشهيدين ولحادثة التهجير القسري للكرد الفيلية ووقائعها ابتدأها الشيخ مقداد البغدادي وكلمات من بعض من عايشوا الام التهجير القسري والتي تصادفت مع ذكرى سقوط النظام البائد في التاسع من الشهر الحالي في واقعة نادرة تدل على بطلان افعاله التي كانت سببا في فقد الشهيدين والتهجير القسري واغلب الماسي التي يعانيها العراق حاليا.

واختتم التأبين بقصيدة شعرية للاستاذ عبد الرحمن من المدائن ومجلس حسيني للشيخ عباس الناصري ، وادار فعاليات التأبين الشيخ عبد الرسول الفراتي.

وراعى التجمع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الحضور والتزاما بتوجيهات وزارة الصحة.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء وتستمر في ذلك طوال العام كما ان القائمين عليها وعلى جمعية الخير والبركة الثقافية حريصون على احياء المناسبات الدينية والوطنية في موعدها.

المكتب الاعلامي

٧/ ٤ / ٢٠٢١

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