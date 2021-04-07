دولة القانون: الحوار الاستراتيجي لن يناقش انسحاب القوات الأمريكية.. شكلت لجنة خاصة لذلك

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا لن يناقش مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وسوف يركز على مجمل القضايا الأخرى الأمنية والاقتصادية وغيرها.

وأوضح الركابي أن «مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق سوف تناقش مع أمريكا من خلال لجنة خاصة شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لهذا الخصوص تحديداً، بعد الحديث عن انسحابها في البرلمان وعموم الأوساط السياسية».

كاطع الركابي

مبيناً بأن «اللجنة هي برئاسة وزير الخارجية وعضوية مستشار الأمن الوطني ورئاسة أركان الجيش ومدير مكتب رئيس الوزراء، وستبحث جدولة الانسحاب خارج إطار الحوار الاستراتيجي».