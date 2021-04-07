رواتب شهرية تنتظر 209 آلاف محاضر مجاني بعد المصادقة على الموازنة

بغداد/ خضر الياس ناهض

أحال مجلس النواب، في وقت متأخر من يوم أمس، قانون موازنة 2021 الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه بعد تضمين المحاضرين المجانيين ضمن فقرة العقود.

ونشرت رئاسة البرلمان كتاب الإحالة المذيل بتوقيع الأمين العام لمجلس النواب.

وقال مصدر برلماني مطلع، لـ(المدى) ان نحو 209 آلاف محاضر مجاني سيتلقى راتبا وفق نسخة الموازنة التي أرسلت الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.

وأوضح النائب الذي رفض الكشف عن اسمه ان المحاضرين متعاقدون مع وزارة التربية لذلك فان معرفة اعدادهم مهمة ليست مستحيلة.

وأشار الى ان وزارة التربية لم تتعاقد مع محاضرين مجانيين خلال السنة الماضية بسبب توقف الدراسة وعدم الحاجة اليهم.

ولفت الى ان أجور المتعاقدين ستصرف من ضمن الـ900 مليار دينار المثبتة في الموازنة وانه قد يتم صرف 250 الف دينار لكل متعاقد شهرياً.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية محمود الشبكي في تصريح إلى (المدى)، أن “رئيس الجمهورية أمامه ثلاثين يوماً للمصادقة على القانون، وإذا مرت هذه المدة سيعتبر القانون مصادقا عليه”.

وتابع الشبكي، أن “التأخر في إرسال القانون سببه الاستماع إلى تسجيلات جلسة التصويت وتفريغها كون تلك الجلسة شهدت العديد من التعديلات”.

وأشار، إلى أن “القانون وبعد المصادقة عليه سيتم تحويله إلى النشر في الجريدة الرسمية، ومن بعدها تصدر تعليمات تنفيذ الموازنة”.

الى ذلك، رأى عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن الحكومة رفضت إدراج التعيينات بمسودة الموازنة لعام 2021.

وقال الزيادي ان “الحكومة لم توافق على تخصيص درجات لتعيينات دائمية في الموازنة الاتحادية لعام 2021، لا من قريب ولا من بعيد”.

وأوضح الزيادي أنه “بودنا تخصيص درجات وظيفية للخريجين، كما طلبنا إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، لكن الحكومة رفضت”.

يشار إلى أن الزيادي أفاد يوم الأحد (4 نيسان 2021) أنه “وبعد أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتم إرسال أموال الموازنة المخصصة إلى حصة إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية”.

وكان مجلس النواب قد صوت في 31 من الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة بعد أربعة أشهر من المناقشات.