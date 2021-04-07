ضبط صواريخ وقنابر في حديثة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، الاستيلاء على عدد من الصواريخ والقنابر في قضاء حديثة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان أنه “بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة من الاستيلاء على عدد من الصواريخ والقنابر في منطقة الربعي بقضاء حديثه في الانبار”.

واضافت ان المواد المستولى عليها ” تضمنت 9 صواريخ جهنم، 6 قنابر هاون 60 ملم، بالإضافة الى صاروخ كاتيوشا وصاروخ مدفعية”، مبينة ان “مفارز هندسة القيادة تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.