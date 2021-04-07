مركز السراج لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنيا.. إنجازات متلاحقة من التأهيل إلى إعادة الاندماج

قال المهندس محمود الريدي، رئيس مجلس أمناء مركز السراج لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا المصرية، إن المركز حقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع يشيد لها القاصي والداني، موضحا أن عدد الحالات الفردية والجماعية بالمركز تقدر ب45 حالة.

وأضاف الريدي أن هدف المركز تأهيل عدد من الكوادر للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عقد دورات تأهيلية لهم، كما يعمل المركز على رفع وعي المجتمع حول كيفية التعامل مع ذوي الهمم، عبر وسائل مختلفة وأيضا عبر الكوادر المؤهلة.

في حين أوضحت أميرة نبيل مسئول التقييم والمتابعة بالمركز، أن المركز يعمل على تأهيل ذوى الهمم للدمج في المجتمع والاستفادة منهم كل حسب قدراته، مشيرة إلى دور المركز في تأهيل أسر ذوي الإعاقة للتعامل معهم، وكذلك توفير الخدمات الاجتماعية لهم للتغلب على المشاكل التي قد تواجههم.

وشددت نبيلة عمارة المدير المسؤول بالمركز، على أن المركز يعمل على تحقيق أهدافه رغم الظروف المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت الدكتور محمود فاروق طبيب الأطفال بالمركز، إلى أن المركز يعمل على تدريب المدربين على كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة عبر برامج التدريب والتعليم المستمر، منوها إلى دور المركز في المشاركة المجتمعية مع المجتمع المدني والمؤسسات المهتمة برعاية ذوي الإعاقة.

في حين، أكد الدكتور سمير محمد طبيب المخ والأعصاب بالمركز، أن المركز يعمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة والاكتشاف المبكر الإعاقات، كما يهتم المركز بإجراء البحوث والمشاركة مع المؤسسات المعنية للاستفادة من خبراتهم لتحسين الخدمة المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة.