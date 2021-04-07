مسرور بارزاني : ملتزمون بتنفيذ قانون الموازنة .. وعلى بغداد الإيفاء بالتزاماتها تجاه كوردستان

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، شكر رئيس مجلس الوزراء الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان على أداء واجباته جيداً، مشيراً إلى أن المستحقات المالية لحكومة إقليم كوردستان ضمن الموازنة الاتحادية حق دستوري ومشروع لإقليم كوردستان.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة ببنود قانون الموازنة، ودعا الحكومة الاتحادية إلى الإيفاء بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة إقليم كوردستان ستواصل عملية الإصلاح والعمل لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف سعياً لتأمين مستحقات من يتقاضون الرواتب وتحسين الوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية نتائج المباحثات في بغداد، وأشاد بدور أعضاء الوفد، كما أشار إلى ضرورة التزام كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالتعليمات التي ستصدر لاحقاً من أجل تنفيذ قانون الموازنة لعام 2021.

وقال: «شددنا خلال مناقشاتنا مع البرلمان والحكومة والأحزاب العراقية على الالتزام بالدستور وتأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان».

وفي المحور الثاني من الاجتماع، قدم وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً عن آخر الاستعدادات لصياغة المسودة الأولى لقانون موازنة إقليم كوردستان للعام المالي 2021، وشدد على أن الأعمال التحضيرية قد قطعت خطوات جيدة، وأن مشروع القانون سيكون جاهزاً في المستقبل القريب.

وفي ختام الاجتماع، أُجريت مناقشات حول الوضع الوبائي والصحي في إقليم كوردستان وانتشار وباء كورونا على نطاق أوسع، وعلى ضوء ذلك، أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية من اجل التقليل من الإصابات، ولا سيما مع ازدياد معدل الإصابات الآن.