أمريكا: مستعدون لرفع العقوبات عن إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران لاستئناف الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

واشنطن- سبوتنيك. وقال برايس خلال إفادة صحفية يومية: “نحن على استعداد لرفع العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)”.

وأضاف المتحدث أنه “لن تكون هناك إيماءات أحادية الجانب، لأن الولايات المتحدة تفضل صيغة الامتثال من أجل الامتثال”.

يحضر وفد أمريكي اجتماعا لأعضاء خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا لمناقشة الخطوات اللازمة لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل.

وعقد ممثلو الولايات المتحدة اجتماعات مع نظرائهم من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، لكن من غير المتوقع الدخول في محادثات مباشرة مع الفريق الإيراني.

في عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع مجموعة دول (5 + 1). ونص الاتفاق على تقليص إيران برنامجها النووي وخفض احتياطياتها من اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.

في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة، بدفع من الرئيس السابق دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة وبدأت في فرض عقوبات على إيران في انتهاك للاتفاق النووي.