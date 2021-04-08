التخطيط: 4 ترليونات دينار لمشاريع المحافظات

أعلنت وزارة التخطيط، أمس، (7 نيسان 2021)، أن وزيرها ترأس اجتماعاً موسعاً، للمحافظين لبحث آليات تنفيذ المشاريع في المحافظات بعد إقرار الموازنة في البرلمان.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إن وزير التخطيط خالد بتال النجم ترأس، يوم أمس، اجتماعاً موسعاً للمحافظين، بحضور كاظم السهلاني، سكرتير اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، دعم وزارة التخطيط، لجهود الحكومات المحلية، لتمكينها من إنجاز مهامها، وفي مقدمتها تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في كل محافظة، موضحاً، أن تخصيصات تنمية الأقاليم، تعد جيدة ضمن موازنة العام الحالي، إذ تم تخصيص 4 ترليونات دينار للمحافظات.

ولفت الى أن الوزارة، وضعت آليات سهلة وميسّرة، لضمان إنجاز المشاريع وفقاً لتوقيتها الزمنية، وبما يُسهم في توفير الخدمات للمواطنين، مشيراً في هذا الصدد، الى أن هناك صلاحيات جديدة للمحافظين، تتضمن إمكانية المناقلة بين الأبواب، والصرف على تنمية الأقاليم.

كما أشار الى وضع إجراءات مهمة سيتم الإعلان عنها، لمعالجة آثار تغيير سعر الصرف على المقاولين، داعياً المحافظين الى ضرورة التركيز على المشاريع المستمرة، لاسيما المشاريع التي شهدت نسب إنجاز متقدمة، مؤكداً ، أن وزارة التخطيط، ستوفر أفضل الظروف لمساعدة المحافظات في تنفيذ مشاريعها، وفق الآليات القانونية.

من جانبه، أكد سكرتير اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات كاظم السهلاني، أن وزارة التخطيط، تؤدي اليوم دوراً مهماً وحيوياً في دعم جهود المحافظات، مشيراً الى أن إقرار قانون الموازنة في الربع الأول من السنة، سيتيح مساحة زمنية جيدة للمحافظات، للمضي قدماً في إنجاز المشاريع، مع توفر التخصيصات المالية المناسبة.

هذا وشهد الاجتماع، بحسب البيان، بحث عدد من القضايا المتعلقة، بآليات تنفيذ المشاريع المستمرة، وإدراج المشاريع الجديدة ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2021، وفقاً للتخصيصات المالية المخصصة لكل محافظة، فيما أكد السادة المحافظون، أن الإجراءات السهلة التي تقوم بها وزارة التخطيط، أسهمت وتساهم في خلق حالة من الاستقرار، ستنعكس إيجاباً على تنفيذ المشاريع.

وشارك في الاجتماع، وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، وعدد من المديرين العامين والمختصين في الوزارة.