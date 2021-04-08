الخفاجي يؤكد حرصه على تحقيق الإستقرار : الخائفون لا يبنون وطناً وسأعمل مع الإستشاريين لنهضة ذي قار

باشر امس محافظ ذي قار الجديد احمد غني الخفاجي مهام عمله في المحافظة ، بعد صدور قرار تكليفه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وكانت (الزمان) الصحيفة الوحيدة التي توقعت تكليف الخفاجي ، الذي وقع عليه الاختيار من بين المرشحين الاخرين . وتولى الخفاجي المسؤولية خلفا لمحافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي ، بعد لقاء جمعهما اول امس ، استمر لساعات متأخرة. بحسب مصادر. واكد المحافظ بعد صدور قرار تكليفه في تصريح لـ (الشرقية) امس (الخائفون لايبنون وطنًا وساعمل على تحقيق مطالب اهالي المحافظة)، مؤكدا تم (العمل سيكون مع فريق استشاري للنهوض بواقع المحافظة والشروع بتطويرها قريبا). وكشف الخفاجي عن خطة عمل ، تتكون من ثلاثة محاور طارئة وعاجلة، وخطة متوسطة وبعيدة المدى ستركز بشكل متوازي على النهوض بواقع المدينة الخدمي واستقرار الأمن وترسيخ السلم المجتمعي.

والمحافظ الجديد هو من تولد ذي قار في الاول من تموز عام1970 ، وتخرج من اعدادية الناصرية للبنين عام 1988. تخرج من كلية الطب جامعة البصرة عام 1994 ، وحصل على اختصاص تقنيات القلب والأوعية الدموية ، كما درس في جامعة آرهوز الدنماركية ،وتخرج منها عام 2014 .مثل نقابة الأطباء في مجلس ذي قار الانتقالي الأول ،عام 2005 ، وشغل مدير التخطيط في دائرة صحة المحافظة عام 2006 ، ومؤسس مساهم في منظمة نور الحرية الدولية لرعاية الأيتام ومركز الناصرية للقلب ، اضافة الى مشاركته بنشاطات مع منظمات خيرية، كما شارك في دورة التخطيط الاستراتيجي – وزارة التنمية البريطانية – بلفاست ايرلندا عام 2006 ، الى جانب العديد من المؤتمرات وورش العمل داخل وخارج العراق ،و مؤلف كتاب دليل تروية القلب عام 2021 ? وكتب العديد من المقالات العلمية والأجتماعية العامة. كان ضابط عسكري برتبة رائد ، خرج من الجيش عام 2003 بعد الاحتلال الامريكي وتحول إلى طبيب مدني . واطلعت (الزمان) امس على وثيقة صادرة عن رائد جوحي ، مدير مكتب رئيس الوزراء ، جاء فيها أنه (بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض النهوض بواقع ذي قار، واستمرار تقديم الخدمات لها، وتنفيذا لتوجيه الكاظمي ، استناداً الى الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 78 من الدستور، تقرر تعيين الخفاجي محافظا لذي قار). كما اعلن في ذي قار عن اسماء الشخصيات التي تالف منها مجلس المحافظة ، الذي يرتبط مباشرة برئيس الوزراء ومهمتهم استشارية وليس لههم صلاحيات تنفيذية ، وهم كل من ، عبد الرضا سعود و محمد هادي حسين وصبري الرميض و هدام موحان وحسين الابراهيمي. حسب تعليمات تشكيل اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء.فيما باشر قائد شرطة المحافظة مؤيد فرحان ، مهام عمله خلفا للواء عودة سالم. وقال مصدر في تصريح امس ان (قائد الشرطة الجديد عقد اجتماعا مشتركا مع الاسدي بعد وصوله الى المحافظة ، قادما من بغداد ،لاطلاعه على خطة العمل الجديدة من اجل تعزيز الوضع الامني في المحافظة)، مشيرا الى ان (الطرفين بحثا عمل الاجهزة الامنية للمرحلة المقبلة وكيفية الحفاظ على الاستقرار واعادة الثقة بقدرات الاجهزة الامنية وحفظ هيبة الدولة مع وضع خطة عامة لإعادة فتح بعض المنشاة والدوائر الحكومية). واستأنفت مديرية تربية المحافظة الدوام بعد قرار تعيين المحاضرين المجانيين. فيما قطع العشرات من خريجي الادارة والاقتصاد في ذي قار، شارعا حيويا وسط مدينة الناصرية، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. وأفاد شهود عيان بأن (العشرات من خريجي الادارة والاقتصاد والمعاهد الفنية، اقدموا على قطع الشارع المؤدي الى صحة ذي قار وسط الناصرية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاعين العام والخاص)، مؤكدين ان (المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم التي تتلخص بتوفير فرص عمل على ملاك صحة المحافظة من خلال درجات الحذف والاستحداث).