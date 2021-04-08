الكهرباء تتحضر للصيف بـ 22 ألف ميغاواط

أكدت وزارة الكهرباء، أمس الثلاثاء، أنها تستعد للصيف بتوفير 22 الف ميغاواط، مشيرة إلى أن توفير الحاجة الكاملة من الاستهلاك المحلي يحتاج إلى توفير الوقود والغاز لتشغيل المولدات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح إلى (المدى)، إن “الاستعدادت لفصل الصيف وصلت إلى 22 ألف ميغاواط، وهذا جاء نتيجة جهد مستمر”.

وأضاف موسى، أن “الحاجة الكاملة للعراقيين هي 30 ألف ميكاواط، وسنصل إلى هذه المعدلات متى تم توفير الوقود والغاز لتشغيل المحطات”.

وأشار، إلى أن “دول المنطقة تعتبر التجاوز على المنظومة الكهربائية جريمة مخلة بالشرف، في حين يعاني العراق من العشوائيات التي أثرت كثيراً على عملنا”.