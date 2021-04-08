المعهد القضائي يستضيف ورشة دولية حول (حقوق المتهم في قانون …

أصول المحاكمات الجزائية العراقية وفق المعايير الدولية)

بغداد/ إعلام القضاء

تحت عنوان (حقوق المتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية وفق المعايير الدولية) انطلقت في المعهد القضائي صباح اليوم الخميس الموافق الثامن من نيسان 2021 الورشة الوطنية الاولى المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في المعاهد القضائية، والتي ينظمها المعهد بالتعاون مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقد حاضر في الورشة كلا من المشرف القضائي القاضي د. حيدر علي نوري والسيد جاسم محمد كاظم قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة والقاضي المتقاعد السيد اياد الجزائري.

حيث تضمنت الورشة عدة مواضيع تدريبية منها المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالاتفاقيات الدولية، اضافة الى عرضاً لآلیات تعبیر الدولة عن الالتزام بالاتفاقیة، وإيجازاً لأهم الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق. كما عرضت المواءمة التشريعية واشكاليات عدم المواءمة.

وشملت الورشة ايضا عرضاً للدراسة الوطنية وتطبيقات منها، اضافة الى تقديم عرض سريع لمنشورات معهد راوول ولينبرغ واختتمت بتقديم تلخيص عام للمنهاج.

وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الورشة التي شهدت حضور متدربين من طلبة المعهد القضائي تضمنت مداخلات ونقاشات بين المحاضرين والطلبة المتدربين حول المحاور التي طرحت فيها اضافة الى شرح لأساليب المناهج المقدمة فيها”.

واضاف المراسل أن “الورشة تعد الاولى ضمن منهاج يتضمن اربعة ورش من المؤمل أن ينظمها المعهد القضائي بالتعاون مع معهد راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.