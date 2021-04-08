بدء الاغلاق الجزئي في إقليم كوردستان لأربعة أيام .. محافظ أربيل : تخفيف في حال انخفاض الاصابات

دعا محافظ العاصمة اربيل اوميد خوشناو ، اليوم الخميس ، سكان العاصمة الى التقيد بحظر التجوال الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من مساء اليوم ، وهو القرار الذي جاء بعدما شهد إقليم كوردستان ارتفاعا كبيرا في اصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الايام الأخيرة ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجهات المعنية ستسعى لتخفيف الاجراءات خلال شهر رمضان.

دعا محافظ العاصمة اربيل اوميد خوشناو ، اليوم الخميس ، سكان العاصمة الى التقيد بحظر التجوال الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من مساء اليوم ، وهو القرار الذي جاء بعدما شهد إقليم كوردستان ارتفاعا كبيرا في اصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الايام الأخيرة ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجهات المعنية ستسعى لتخفيف الاجراءات خلال شهر رمضان.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي ، ان قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية أربعة ايام.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان أعلنت ، امس الاربعاء، حظرا جزئيا للتجوال بدءا من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الخميس 8 ابريل/ نيسان لغاية 12 من الشهر .

واضاف المحافظ “دعونا مرارا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية ولكن للاسف لم يتم الالتزام الكافي لذا فقد اضطررنا لتشديد الاجراءات وفرض الحظر الجزئي”.

مشدداً ، بالقول “ستغلق كافة الأماكن بدءا من الساعة الـ 8 مساءً ، ونتمنى من كافة المواطنين الالتزام بالتعليمات”.

مؤكداً ، ان “اللجنة العليا ستجتمع في الـ 12 من الشهر الجاري لاتخاذ قرارات جديدة” ، لافتاً الى انه “في حال انخفضت الاصابات فسيتم تخفيف الاجراءات خلال شهر رمضان”.

ويشمل الحظر تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم وكذلك التنقل بينها .

وبحسب القرار فإن الحظر لا يشمل حركة المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية و الوكالات والتحالف والدبلوماسيين ومركبات القوات الامنية والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين ، فيما تبقى الصيدليات المناوبة مفتوحة.

كما وستبقى حركة التبادل التجاري مستمرة بين المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم ومع محافظات الوسط والجنوب العراقي، فيما تبقى اجراءات الوقاية السابقة سارية المفعول.