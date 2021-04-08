كوردستان تعلن حظراً جزئياً للتجوال اعتباراً من الخميس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، فرض حظر جزئي للتجوال من الثامنة مساءً لغاية السادسة صباحاً ابتداءً من يوم غد الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان إن حظر التجوال يشمل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والإدارات المستقلة، ويسري من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً .

وبموجب البيان، سيتم تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من يوم غد الخميس.

وتضمنت القرارات الجديدة الصادرة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان حظر التجوال لكافة السيارات.

وتقرر استثناء سيارات المنظمات الدولية والدبلوماسيين وقوات الأمن والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين، من القرار.

كما تقرر بقاء أبواب الصيدليات مفتوحة خلال حظر التجوال، واستمرار الحركة التجارية بين المحافظات في إقليم كوردستان، ومع محافظات العراق.

وبموجب البيان، تسري هذه القرارات من 8 نيسان 2021 حتى 12 منه.