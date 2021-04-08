وزير داخلية كوردستان: نوصي بفرض حظر التجوال حتى دخول شهر رمضان

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنه قدم توصية بفرض حظر التجوال الكامل حتى دخول شهر رمضان، بسبب الارتفاع الكبير بإصابات «كورونا».

وقال ريبر أحمد: «بسبب الارتفاع الكبير بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، اقترحنا فرض حظر التجوال الكامل حتى دخول شهر رمضان المبارك، ليتم بعدها تقييم الوضع واتخاذ قرارات جديدة».

وأضاف «خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتشر فيروس كورونا بشكل سريع في مدن إقليم كوردستان، ونحن نخطط لتشديد إجراءات الوقاية لحماية أرواح المواطنين، كما ندعو المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم الخروج من منازلهم دون ارتداء الكمامات، بسبب سرعة انتشار الفيروس بين الناس».

وأشار وزير الداخلية إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان شدد على استخدام اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، وكلف وزارة الصحة بالإسراع في عمليات التلقيح، وقال: «لذا ندعو كافة المواطنين إلى تلقي اللقاح ليكون عاملاً قوياً في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس».

وانتقد أحمد بعض الأطراف والجهات التي تحاول استغلال إجراءات مكافحة «كورونا»المتخذة من قبل حكومة إقليم كوردستان لأغراض سياسية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، مشيراً إلى أن الكثير من الدول المتقدمة والتي لديها أنظمة مالية وصحية قوية للغاية اضطرت لفرض حظر التجوال الكلي للوقاية من «كورونا» منذ أكثر من شهر، مستدركاً: «لكن الأوضاع الاقتصادية في إقليم كوردستان لا تساعد على فرض حظر التجوال لمدة طويلة».

وختم وزير الداخلية بالقول: «بتعاون المواطنين وكافة الأطراف نستطيع أن نحمي مواطنينا من هذا الفيروس، وبناء على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان سنكثف جهودنا لحماية مواطنينا من هذا الوباء الخطير».