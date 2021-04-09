السفير الأمريكي: المجاميع المنفلتة التي تهاجم الخضراء تستهدف السيادة العراقية

أكد السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، اليوم الخميس، أن المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية.

وقال تولر في لقاء متلفز، إن «المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية»، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لإيران، مبيناً أن «الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة في سبيل منع تكرار هذه الهجمات».

ماثيو تولر

وأكد أنه «لا توجد أي نية لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد»، مشيراً إلى أن «الإدارة الأمريكية الحالية تركز على العمل الدبلوماسي للوصول إلى نتائج جيدة».

ولفت إلى أن «علاقة الولايات المتحدة مع العراق مبنية على مصلحة البلدين فقط».