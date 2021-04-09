الصحة تحذر من “عواقب وخيمة” نتيجة عدم التجاوب مع تحذيراتها

حذرت وزارة الصحة، الخميس، من ما وصفتها “عواقب وخيمة” نتيجة عدم التجاوب مع تحذيراتها بشأن فايروس كورونا.

وقالت الصحة بحسب وكالة الأنباء العراقية، “نحذر من عواقب وخيمة نتيجة عدم تجاوب المجتمع مع تحذيراتها ونحمل من يقيم مجالس العزاء ويدعو للتجمعات وإقامة الولائم سبب زيادة عدد الإصابات بكورونا”.

واعتبرت الصحة أن “تهاون المواطن بالتعليمات وعدم مراجعته إلى المؤسسات الصحية لاستلام اللقاح سيؤدي إلى كارثة حقيقية”، كاشفة أن “50٪؜ من الوفيات سببها تأخر المصابين من مراجعة المؤسسات الصحية”.

وسجل العراق اليوم الخميس، 7817 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، مقابل 4883 حالة شفاء، و34 وفاة.