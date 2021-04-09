الكرخ يهزم الميناء وفوز مثير لزاخو بالممتاز

بغداد – ساري تحسين

حقق فريق الكرخ بكرة القدم امس الجمعة فوزا على نادي الميناء، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الساحر احمد راضي وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز. وسجل الكرخ أول أهدافه عند الدقيقة الأولى من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب خليل محمود، ليعادل الميناء النتيجة بأقدام اللاعب حمزة عدنان عند الدقيقة 27 من ركلة ثابتة قريبة من منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي، وجاء هدف الفوز لنادي الكرخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم. ورفع الكرخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند 31 نقطة في المركز 12. ولحساب ذات الجولة تغلب فريق زاخو على فريق الكهرباء بفوز مثير بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي احتضنها ملعب التاجي . وسجل اهداف اللقاء من فريق زاخو اللاعب محمد جواد في الدقيقة 13 و66 ، فيما سجل فريق الكهرباء هدف عن طريق اللاعب محمد ابراهيم بالدقيقة 72 من ضربة جزاء.

عدسة: قحطان سليم