المنافذ تعلن عن إحصائية المخالفات التي تم ضبطها في شهر آذار

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، عن إحصائية ما تمَّ ضبطه من مخالفات في عموم المنافذ الحدودية خلال شهر اذار.

وقالت الهيأة في بيان إن “ما تم ضبطه من مخالفات اندرجت تحت عناوين مختلفة، إذ تمَّت إحالة (78) مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة بعناوين (تغيير وصف البضاعة، تهريب عجلات، تزوير، فرق بالرسوم، ومعاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية وغيرها)”.

واضافت أن “هناك محاضر مشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية والتي بلغت (11) محضراً مشتركاً (اتلاف مواد مخالفة، إعادة إصدار بضائع )”، مشيرة الى أن “الإحصائية تضمَّنت ضبط (22) مخالفة تخص إجازات الاستيراد والتي تم كشفها من مقر الهيأة عند تدقيق البيانات وتقاطع المعلومات”.

وتابعت “كما تم إلقاء القبض على (3) مطلوبين للقضاء وكذلك إحباط (3) محاولات لتهريب المخدِّرات والقبض على حائزيها”، موضحة ان “مجمل ما تم عرضه من مخالفات قد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة وفق محاضر اصولية”.

واكدت الهيأة “المضي بتحقيق ستراتيجيتها في محاربة الفساد والمفسدين”، مشددة على”أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق مع الدوائر العاملة، لتحقيق الأهداف المرجوة في تعظيم الإيرادات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني”.