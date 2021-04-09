بعد تخفيض المقدمة إلى 10%.. الرافدين يحدد اسعار شقق بسماية

حدد مصرف الرافدين، يوم الجمعة، أسعار الوحدات السكنية في مجمع بسماية بعد تخفيض قيمة قسط المقدمة إلى 10%.

ووجه المصرف في بيان فروعه باستقبال معاملات المواطنين الراغبين بالحصول على شقق بسماية بدءا من يوم الاحد”، مشيرا الى ان “الفروع المشمولة بمنح قروض بسماية هي المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن”.

وتكون أسعار شقق بسماية لمساحة 100 متر و 120 متر و 140 متر تكون كالتالي.

1- مساحه 100م

السعر /75،600،000 مليون

المقدمه 10٪؜ والبالغه 7،560،000 مليون

القسط الشهري / 335،664 الف دينار

2- مساحه 120م

السعر /90،720،000 مليون

المقدمه 10٪؜ والبالغه 9،072،000 مليون

القسط الشهري/402،797 الف دينار

3- مساحه 140م

السعر / 105،840،000 مليون

المقدمه 10٪؜ والبالغه

10،584،000

مليون دينار

القسط الشهري 469،093 الف دينار