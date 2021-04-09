زواج أصالة من برلماني مصري بين النفي والتأكيد!

نفت مصادر مقربة من النائب في البرلمان المصري أحمد عبد المجيد ما تردد عن زواجه سرا من المطربة السورية أصالة، ولكنها اعترفت بنفس الوقت بوجود “صداقة خاصة” تجمعهما، ورفض النائب الرد على سؤال حول طبيعة هذه العلاقة وهل ستتطور إلى زواج.

وأشار المصدر إلى أن أحمد عبد المجيد يرفض الخوض في طبيعة علاقته بالنجمة السورية لأنها “مسألة شخصية” لا يجب التطرق إليها، وأكد أن شائعة زواجهما سرا منذ أسبوعين “غير صحيحة”.

من جهتها، أعلنت صحيفة مصرية، انفرادها بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري، من النائب في البرلمان المصري، أحمد عبدالمجيد، وذلك في الفترة الماضية، وسط تكتم شديد.

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” عن مصادر لم تسمها، أن أصالة تزوجت من النائب أحمد عبدالمجيد الممثل عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وقررا الإعلان عن ذلك خلال حفل يقام بأحد فنادق الإسكندرية غداً الجمعة، ولكن تم تأجيلها بسبب توجيهات العليا.