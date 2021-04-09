عالية نصيف تطالب بجعل الحوار العراقي الأمريكي علنياً 

البت النائبة عالية نصيف بجعل المفاوضات العراقية الأمريكية علنية .

وقالت في بيان اليوم أنه :” من الضروري جداً أن تكون المفاوضات العراقية الأمريكية معلنة، وأن يتم إطلاع الشعب العراقي على سيرها وعلى تفاصيل عمل اللجان الفنية المنبثقة عنها، لأن هذا حق استراتيجي للشعب “.

وتابعت نصيف :” ان جعل المفاوضات علنية سيقطع الطريق على أية محاولات من قبل بعض المتواطئين لهدر حقوق الشعب العراقي ” ، مضيفة :” لن نسمح بتكرار ما حصل سابقاً عندما تم التعتيم على جانب كبير من المفاوضات العراقية الكويتية وحصل تواطؤ وهدر لحقوق الشعب العراقي من خلال اللجان الفنية التي نفذت القرارات الدولية بشكل ظالم كالقرار 833 “.