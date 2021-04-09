Posted on by

عالية نصيف تطالب بجعل الحوار العراقي الأمريكي علنياً 

البت النائبة عالية نصيف بجعل المفاوضات العراقية الأمريكية علنية .

وقالت في بيان اليوم أنه :” من الضروري جداً أن تكون المفاوضات العراقية الأمريكية معلنة، وأن يتم إطلاع الشعب العراقي على سيرها وعلى تفاصيل عمل اللجان الفنية المنبثقة عنها، لأن هذا حق استراتيجي للشعب “.

وتابعت نصيف :” ان جعل المفاوضات علنية سيقطع الطريق على أية محاولات من قبل بعض المتواطئين لهدر حقوق الشعب العراقي ” ، مضيفة :” لن نسمح بتكرار ما حصل سابقاً عندما تم التعتيم على جانب كبير من المفاوضات العراقية الكويتية وحصل تواطؤ وهدر لحقوق الشعب العراقي من خلال اللجان الفنية التي نفذت القرارات الدولية بشكل ظالم كالقرار 833 “.

 

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close