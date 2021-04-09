مسرور بارزاني يعزي الملكة والحكومة والشعب البريطاني بوفاة الأمير فيليب

قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، تعازيه للملكة والحكومة والشعب البريطاني بوفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة اليزابيث الثانية .

وكتب رئيس الحكومة في تغريدة على حسابه في تويتر ،: “خالص التعازي لجلالة الملكة والحكومة والشعب البريطانيين على وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة بعد بعد حياة مليئة بالخدمات”.

مضيفاً “أفكاري مع العائلة المالكة كلها في هذا الوقت العصيب”.

وكانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ، أعلنت أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.

وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر باكنغهام، أن “الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور”.