الأسير منصور يوسف شحاتيت

الذي يصارع المرض في سجون الاحتلال يتنسم عبير الحرية

(1986م- 2021م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف أخطر حالات الأسرى المرضي المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والتي تعتبر تلك السجون الظلامية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة, والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للأمراض والموت البطيء ينهش في أجسادهم,

والأسير منصور يوسف شحاتيت ابن الخمسة وثلاثون ربيعاً هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته والقابع حالياً في (سجن النقب الصحراوي ) والذي انضم إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها، والذي أنهى عامه السابع عشر والأخير في سجون الاحتلال,وقد قضى أكثر من عشر سنوات في العزل الانفرادي .ويقول خرجت من السجـ.ن عزيز النفس مش مذلول ، حاربت واتطاردت عشان اهلي ووطن

الأسير المريض :- منصور يوسف محمد شحاتيت

مواليد:- 1986م

مكان الاقامة:- بلدة دورا جنوب مدينة الخليل

الحالة الاجتماعية:- أعزب

مكان الاعتقال:- سجن النقب الصحراوي

تاريخ الاعتقال:- 11/03/2003م

التهمة الموجه إليه:- مقاومة الاحتلال

الحالة القانونية:- 17 عاما

الحالة الصحية للأسير:- منصور شحاتيت

الأسير شحاتيت حين اعتقاله لم يكن يعانى من أي أمراض يذكر وقد تعرض خلال التحقيق إلى جولات للتعذيب القاسي والعزل الانفرادي والضرب من قبل الوحدات الخاصة مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي ويعتبر شحاتيت من أحد أصعب الحالات المرضية داخل السجون حيث انه مصاب بمرض نفسي خطير، وفاقد للذاكرة بنسبة كبيرة جداً، لدرجة أنه لم يعرف أمه في إحدى الزيارات وبالكاد يتعرف على زملائه الأسرى في القسم والذين معتقلون معه, كما يعاني من ضيق في التنفس ومن تقطع الكلام وضعف النظر وعدم انتظام في دقات القلب وآلام حادة في القدمين دون مراعاة لوضعه الصحي وتقديم العلاج المناسب له .

أفرجت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، 8/4/2021م عن الأسير الشحاتيت من سجن النقب الصحراوي، بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي. حيث وصل إلى حاجز الظاهرية العسكري، وكان في استقباله عدد كبير من الأهالي والمواطنين.

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة