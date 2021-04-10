القاضي فائق زيدان في تخريج دورة جديدة من القضاة: القضاء ركن من اركان الدولة  وجزء هام من مقومات المجتمع

بغداد / إعلام القضاء

بارك رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان للمتخرجين الجدد من المعهد القضائي خلال حفل أقامه المعهد في مقره اليوم السبت لتخريج الدورة ٤١ التي تضم عشرين قاضيا.

وذكر القاضي د. فائق زيدان خلال كلمته ان “القضاء ركن من أركان الدولة وجزء هام من مقومات المجتمع تصان به الأنفس والحقوق والحريات، وبتحقيق العدل بين أبناء المجتمع يتحقق الاستقرار وتبنى الدول وتدوم”.

وأضاف أن “العدالة تستند إلى روح التشريع الاسلامي ونصوصه”، مؤكدا ان “الحث على العدالة ورد في العديد من الايات القرآنية كقوله تعالى (ان الله يأمرنا بالعدل) و(اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، لذا فإن الله يأمرنا ان نكون عدولا في احكامنا حتى لو جاء ذلك العدل ضد أنفسنا او الوالدين وذوي القربى ولحقنا الضرر من ذلك”، مشيرا إلى ” حرص مجلس القضاء الاعلى على استلهام نهج الإمام علي في اختيار الأنسب من بين المتقدمين للعمل في القضاء”.

وفيما أوصى القضاة الجدد بـ”طلب العلم والمثابرة والاجتهاد والإفادة من الاجيال القضائية السابقة”، أكد على” التعامل بايجاب تام مع السادة المحامين والحقوقيين فهم خير عون في السعي لتحقيق العدالة”.

وخلص رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى” شكر الحاضرين في حفل التخرج والكادر التدريسي في المعهد القضائي لما قدموه من جهد علمي سيبقى راسخا في اذهان من تلقاه “.