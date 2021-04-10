القتل اليومي داخل أمريكا

احمد كاظم

أسباب انتشار القتل اليومي داخل أمريكا:

أولا: غريزة رعاة البقر لقتل الاخرين (بفخر) موجودة لدى غالبية الشعب الأمريكي.

ثانيا: اباحة الدستور الأمريكي للحصول على السلاح ما يفسر وجود الأسلحة الخفيفة و المتوسطة في كل بيت امريكي (بحجة للدفاع عن النفس).

احد أعضاء الكونكرس ذكر ان الامريكان يمتلكون 45% من السلاح المدني العالمي و اضافوا اليه 23 مليون قطعة في 2020.

اذا كان معدل سعر القطعة 10000 دولارا يكون المجموع 230 مليار دولارا.

ملاحظة: لان الواردات السنوية لبيع الأسلحة عاليا جدا مصانع الأسلحة ترشي الأجهزة الأمنية و أعضاء الكونكرس و السنت و القضاء لكي يستمر بيع السلاح كما تباع النستلة و الايس كريم.

ثالثا: القاتل من الجنس الأبيض يبرؤه القضاء (بحجة الامراض النفسية) بأنواعها لان الضحايا ليسوا بيض.

رابعا: القاتل من الجنس الأبيض لا تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه و في حال القاء القبض يبرؤه القضاء او يتساهل معه بالأحكام لان الضحايا ليسوا بيض.

خامسا: الآباء والأمهات يدربون ابناءهم وبناتهم على استعمال السلاح منذ الدراسة الابتدائية بحجة الدفاع عن النفس.

سادسا: الأفلام والمسلسلات التي تبرر العنف والقتل في السينمات و على شاشات التليفزيون.

ما ذكر يشير الى صعوبة او استحالت القضاء على القتل الداخلي اليومي لان اسبابه غريزية وتربوية واجتماعية يبررها الدستور و المجتمع الأمريكي نفسه.

ملاحظة مهمة: لان الإدارات الامريكية المتعاقبة من سياسيين و جنرالات و سفراء تربّت في نفس البيئة العنيفة فهي تتصرف في العالم بنفس الأسلوب العنيف.

هذا الامر يفسر الحروب غير القانونية وغير المبررة على كوريا قبل تقسيمها ثم فيتنام ثم أفغانستان و كوبا ثم العراق و سوريا و ليبيا و اليمن و القادم اعظم.

السفراء الامريكان في بلدان العالم خاصة في الشرق الأوسط يتدخلون في كل صغيرة و كبيرة و كأن الدولة ملك لهم مع ان الدبلوماسية تعني احترام الدول.

ملاحظة مهمة: العاقل يستفيد من النصيحة و الانتقاد لتصحيح اخطائه الاّ أمريكا فهي تكرر اخطاءها بدلا من تصحيحها لان النصيحة و النقد يزيداها عنفا و الدليل الحروب السبعة بعد الحرب العالمية الثانية.

الرادع الوحيد للحروب الامريكية هو تمدّد نفوذ روسيا والصين سياسيا وعسكريا و اقتصادية كدول عظمى و قد بدا ذلك في الشرق الأوسط.

باختصار: لا يوجد فرق بين القتل اليومي داخل أمريكا وبين القتل اليومي الذي تقوم به أمريكا في الدوال الأخرى لان مصدرهما واحد.