المرجع الخالصي: يوم 9 نيسان 2003م لم يكن اسقاطاً لنظام جائر بل هومخطط للسيطرة على المنطقة

أكد المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) على ان “يوم 9 نيسان 2003” لم يكن إسقاطاً لنظام جائر فقط، بل هو مخطط للسيطرة على المنطقة، فالبعث استلم العراق بعد إنقلاب 17 تموز 1968م موحداً مستقلاً له ثقله في الأمة، وسلموه محطماً مفككاً محاصراً، بل سلموه محتلاً بيد أسيادهم الأمريكان.

وأضاف: في مثل هذا اليوم (4/9) أُعلن عن احتلال العراق واسره تحت لافتة تحريره وخلاصه، وادعى البعض انهم خدعوا بذلك وهو ما لا يمكن أن يخدع به الّا مغفل وطامع وجاهل، وقبل ذلك بعقدين من السنين ونيف اقدم وكيل الاستكبار على جريمة العصر بقتل المرجع القائد السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه الله)، فلم يحتج عليه احد من الطغاة واذنابهم، بل سايروه وساندوه ودفعوه إلى مهاوي الدمار من أجل إنهاء العراق كبلد فاعل على مسرح الحياة.

فهل كانت لعنة دم الشهيد الصدر هي الكامنة خلف النقمة الربانية، وهل ستكون لعنة باقي الشهداء هي المؤدية إلى نهاية كل الظالمين ليقوم العراق من جديد؟!.