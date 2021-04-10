Posted on by

بضوابط وشروط.. بغداد تحدد آخر موعد للتقديم على إجازات المطاعم

حددت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، آخر موعد للتقديم على إجازات المطاعم خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المحافظة في بيان إنه “على أصحاب المطاعم الراغبين بالحصول على إجازة العمل خلال شهر رمضان المبارك، الحضور الى مبنى ديوان محافظة بغداد يوم الأحد المقبل لتقديم المستمسكات المطلوبة”.

واوضح البيان ان “محافظة بغداد وضعت ضوابط وشروط لعمل المطاعم خلال الشهر الكريم، تتضمن احترام مشاعر المواطنين من خلال وضع ستار أمام المطعم لحجب الرؤية، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية فضلا عن الالتزام بالنظافة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close