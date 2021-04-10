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ضبط هدر بالمال العام بأكثر من 77 مليونا في البصرة

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، هدر بالمال العام بأكثر من (77) مليون دينار، بأحد منافذ البصرة.

وقالت الهيئة في بيان إن “منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط (45) عجلة خارج الحرم الجمركي تم التلاعب في الرسوم الجمركية والضريبية لحمولتها من مادة (الحديد) مما سبب هدرا بالمال العام بقيمة (77 مليون و 215 ألف) دينار عراقي”.

وأشارت إلى، “إحالة ما تم ضبطه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف الجمركي منجزي المعاملة الجمركية خلافاً للضوابط والتعليمات”.

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