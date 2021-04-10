يهبطون طقسا مُريبا

بقلم مهدي قاسم

قتلة ” مباركون ” يهبطون على بلدة ما

طقسا مريبا من ظلال أصنام مقدسة

فتحدث فيها مشاجرات دموية ، ورغبات عديدة لقتل و انتحار .

و حينا آخر يستحيلون إلى ظهيرة غامضة

تتقمص فيها الأحلام هيئة غربان متهسترة

تنقض على أزقة يتظاهر فيها الجنون و الهلوسة .

وفي أزمنة مبعثرة من عصور محنطة برؤوس رجال جوف

ستنقرض أقوام و تُمحى مماليك …

في هذا الوقت سيقوم أساقفة اللعنة باسم رب مزيف

بتعميد أطفال خطيرين ينحدرون من سلالة هولاكو

، ليتقنوا فنون الهمجية السادرة كأسلافهم الغابرين .

وفي مرايا تبعثرها شموس متوحشة

على قلاع تغسل أعمدتها الذهبية من صدأ جماجم

ستُلمع سياط وهي تسكب بريقها الذهبي

على ظهور فلاحين أعلنوا عصيانهم في وقت ضائع . .

حيث تتربع الهمجية إمبراطور قاسيا على عرش الدمار.