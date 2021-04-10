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يهبطون طقسا مُريبا

يهبطون طقسا مُريبا

بقلم مهدي قاسم

قتلة ” مباركون ” يهبطون على بلدة ما
طقسا مريبا من ظلال أصنام مقدسة
فتحدث فيها مشاجرات دموية ، ورغبات عديدة لقتل و انتحار .
و حينا آخر يستحيلون إلى ظهيرة غامضة
تتقمص فيها الأحلام هيئة غربان متهسترة
تنقض على أزقة يتظاهر فيها الجنون و الهلوسة .
وفي أزمنة مبعثرة من عصور محنطة برؤوس رجال جوف
ستنقرض أقوام و تُمحى مماليك …
في هذا الوقت سيقوم أساقفة اللعنة باسم رب مزيف
بتعميد أطفال خطيرين ينحدرون من سلالة هولاكو
، ليتقنوا فنون الهمجية السادرة كأسلافهم الغابرين .
وفي مرايا تبعثرها شموس متوحشة
على قلاع تغسل أعمدتها الذهبية من صدأ جماجم
ستُلمع سياط وهي تسكب بريقها الذهبي
على ظهور فلاحين أعلنوا عصيانهم في وقت ضائع . .
حيث تتربع الهمجية إمبراطور قاسيا على عرش الدمار.

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