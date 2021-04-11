الثقافة تقيم تمثالاً لشاعر الوطن

نشرت (الزمان) في 8 نيسان الجاري مقالا بعنوان (خالد الشطري.. شاعر الوطن والفقراء) بقلم الدكتور قاسم حسين صالح دعا فيه الى (أقامة تمثال لخالد الشطري يتم نصبه في رأس الجسر الذي يتوسط مدينة الشطرة).

وقد اتصل هاتفيا صباح يوم 9 نيسان وزير الثقافة حسن ناظم مبديا استعداد الوزارة بتلبية الدعوة لإقامة تمثال لخالد الشطري وتكريمه وترك الأمر لصالح بالتحضير له.

وقالت رسالة تقلتها (الزمان) من صالح امس (شكرا معالي وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم ، وبوركت جهودك في رعاية الثقافة وتكريم رموزها في داخل الوطن وخارجه… وشكرا لجريدة الزمان ورئيس تحريرها الصديق الدكتور أحمد عبد المجيد).