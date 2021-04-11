الصحة : العزوف عن لقاح كورونا يؤخّر تحقيق المناعة المجتمعية

اشرت وزارة الصحة والبيئة ، عزوف المواطنين عن اخذ اللقاحات المضادة لكورونا ، رغم توفرها في مراكز التعلقيح في بغداد والمحافظات. وسجلت الوزارة امس السبت ، 6779 اصابة مؤكدة بالجائحة في عموم العراق . واكد الموقف الوبائي اليومي ، امس ان (عدد الفحوصات المختبرية ، بلغت اكثر من 41 الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس ، اذ تم رصد 6779 اصابة مؤكدة في عموم البلاد)، واشار الى ان (الشفاء بلغ 4891 حالة وبواقع 37 وفاة جديدة). وتابع ان (اكثر من 133 الف شخص ، تلقوا اللقاح منذ بدء عمليات التطعيم في البلاد ، وان يوم امس لم يتلقى اي شخص الجرعات ، وهذا قد يؤخر خطوات الإسراع نحو تحقيق المناعة المجتمعيَّة من الجائحة والقضاء عليها). وحسمت الوزارة السجال بشأن فرض الحظر الشامل في شهر رمضان.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح امس انه (لا صحة لما تداولته مواقع التواصل بشأن فرض الحظر الشامل في رمضان)، مؤكدا انه (لا صحة لهذه المعلومات). واجاب المرجع محمد اليعقوبي على سؤال بشأن أخذ اللقاح والذهاب للحج أو عدم التطعيم والتخلف عن الحج ، قائلا ان (التطعيم ضد الأوبئة من مقدمات الواجب ، فيجب القيام به كتحصيل جواز السفر والاتفاق مع متعهد الرحلة، وإذا كانت لدى الشخص مخاوف من أخذه ، فعليه التطعيم بلقاح اخر، اما إذا كان مصاباً ببعض الأمراض أو له وضع صحيّ خاص، بحيث يضرّهُ أخذُ اللقاح ضرراً بليغاً أو حصل في موسم الحج وباءٌ يُخاف منه ، فأنه يجوز تأجيل حقهُ الى عام اخر وعدم السفر، وإن كان في وضع يعجز معه كلياً عن أداء الحج في الاعوام المقبلة ،فله أن ينيب غيره لأداء الحج بالاستطاعة التي عنده، وإذا تجددَّت له القدرة واستطاع ،فيؤدّي المناسك بنفسه). فيما دعا رئيس كتلة تحالف عراقيون، هشام السهيل، قيادة عمليات بغداد الى التعميم على مفارزها بتسهيل مرور الملاكات الطبية والعاملين بالمستشفيات اثناء مدة الحظر .وقال السهيل في بيان تلقته (الزمان) امس انه (وصلتنا شكوى من قاطع الرصافة ،حيث منعت احدى المفارز القريبة من بناية الامن السابق ، طبيب من المرور برفقة والده الذي كان يعاني من اختناق وكادت روحه ان تزهق لولا عناية الله وبعد نصف ساعة من سمح لهم بالمرور)، داعيا قيادة العمليات الى (محاسبة هذه المفرزة وتخصيص هاتف للعمليات لحل مشاكل العاملين بالمستشفيات ولاسيما المختصة بوباء كورونا). وعد نواب قرارات الوزارة ، بالزام العاملين في المطاعم والمولات ومن يرومون السفر الى الخارج امتلاكهم بطاقة التلقيح، اجراءات غير قانونية ومخالفة للبروتوكولات الدولية في مواجهة الوباء. وانتقد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي (اسلوب الإجبار الذي تسعى الوزارة لفرضه على المواطنين لأخذ لقاح كورونا)، مشيرا الى ان (تلك الاجراءات مخالفة للقوانين النافذة وقرارات خلية الازمة).