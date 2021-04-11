انفجار في العاصمة بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة قرب مجمع بسماية السكني بالعاصمة بغداد.

وأوضح المصدر اليوم، (10 نيسان 2021)، ان “الانفجار تسبب بمقتل احد الاشخاص، دون معرفة الجهة التي قامت بالحادث”.