انهيار منظومة التعليم في العراق

ادهم ابراهيم

تخلف التعليم وتفشي الجهل في العراق ليس حالة طارئة . بل هو عمل مخطط ، يهدف الى تدمير البنية الاساسية للمجتمع . وقد كان احد اهم أسباب التخلف الاجتماعي والحضاري في العراق .

صحيح ان الحروب والحصار الاقتصادي قد اضعف النظام التعليمي . الا ان الضربة القاصمة لقطاع التعليم في العراق جاءت بعد عام 2003 . حيث تم تقويضه بالكامل ، بعد ان كان من أفضل انظمة التعليم في المنطقة . وقد عملت الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد الغزو الامريكي للعراق على افشال التعليم سواء بتهديم المدارس تحت ذريعة اعادة بناءها . او ضعف المناهج التعليمية والتغيير المستمر لها ، يقابلها عدم تطوير الكوادر التدريسية ، او الارتقاء بمستواها .

وقد بينت منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة “انخفاض النمو في العدد الإجمالي للمدرّسين وعدد ونسبة المدرّسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية .

وأنّ الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك عمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجهات المسلحة والزواج المبكر .

وإنّ البنية التحتية لقطاع التعليم في حالة خرابٍ ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد .اضافة الى ان الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية كانت أقل من 6% للقطاع التعليمي، ممّا يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط” .

يعتبرالتعليم حجر الزاوية الأساس لكل مجتمع متطور . وهو أحد أهم الاستثمارات التي يمكن لأي بلد أن يقوم بها من أجل مستقبله .

والتعليم عامل قوي للتطور والتغيير . إنه يسمو بالمجتمع ويحسن سبل العيش ويساهم في الاستقرار الاجتماعي ويحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل . والتعليم ضروري أيضًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

يقول نيلسون مانديلا ان التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم .

عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة ، تتطور أدمغتهم وتتوسع عقولهم وتنفتح أعينهم .

ولكن ماالذي نراه في العراق بعد الغزو الامريكي والحكم الفاسد ، حكم المحاصصة الاثنية والمذهبية ؟

هناك آلاف المرافق المدرسية بحاجة إلى الادوات اللازمة لتزويد الأطفال بتعليم لائق .

فكثير من المدارس تفتقر الى العدد الكافي من الرحلات المدرسية ، مما يضطر الطلاب للجلوس على الارض . وان اكثر من ثلث المدارس الابتدائية في العراق تعاني من نقص في إمدادات المياه ، وأن نصفها تقريبًا بدون مرافق صحية .

يقول ممثل اليونيسف في العراق “كان لدى العراق أحد أرقى أنظمة المدارس في الشرق الأوسط”. الآن لدينا دليل واضح على مدى تدهور النظام . اليوم يذهب ملايين الأطفال في العراق إلى مدارس تفتقر للمستلزمات الأساسية ، والجدران المتهدمة ، والنوافذ المكسورة ، والأسقف المتسربة “.

ان الاضعاف المستمر للدولة العراقية ادى الى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي فشل نظام التعليم .

ويعتبر العام الدراسي في العراق من أقصر اعوام الدراسة في العالم .

وقد تضررت 2751 مدرسة بشدة ، لم يجر العمل على إعادة تأهيلها .

وهناك 2400 مدرسة تعرضت للنهب والسلب فاصبحت خاوية على عروشها .

كما تم غلق مدارس عديدة نتيجة النزاعات المحلية ، وهجرة السكان .

وتعرضت الكوادر التدريسية الى الخطف والاغتيال . اضافة الى التهديد الامني للمعلمين والتلاميذ ، وخصوصا الفتيات.

واصبحت المدارس والمعاهد والجامعات بؤر للصراعات السياسية ، نتيجة تدخل الاحزاب المتنفذة ، وتأثر العملية التربوية والمناهج الدراسية بالتوجهات الدينية والطائفية على حساب الرصانة العلمية .

واصبح الغش وبيع الاسئلة الامتحانية سائدا في كثير من مراحل التعليم وعلى الاخص في الصفوف المنتهية .

ونتيجة لذلك اتجهت العوائل المتمكنة ماليا نحو المدارس الاهلية لتعليم أبنائها ، مما سيؤدي الى الغاء التعليم المجاني السائد في العراق منذ امد ليس بالقصير .

كما تم إلغاء كثير من المواد في المناهج الدراسية ، واصبح النظام التعليمي غير قادر على الايفاء بالحد الادنى من المتطلبات التعليمية ، مما حد من قدرات الطلاب على التعلم .

يضاف الى ذلك سوء العلاقة التربوية بين الاستاذ وطلابه حتى وصلت الى درجة توجيه الاهانات والإساءة الجسدية للمدرسين والمعلمين .

ان واقع التعليم الحالي في العراق يمثل انعكاساً لما اعترى الدولة من فشل نتيجة الفساد السياسي والاداري ، والمحاصصة المبنية على اسس اثنية وطائفية . وما ساد النظام التعليمي من تفكك وتداعٍ هو نتيجة طبيعية للفكر المتخلف السائد في كل مرافق الدولة .

هناك عدو خفي اسمه الجهل قادر على تخريب العائلة والمجتمع والدولة ، وعلاجه الوحيد التعليم والتعلم .

وبقدر ما يُجَهّل المجتمع يتم التحكم فيه ، وتوجيهه بما يخدم مصالح السلطات الحاكمة .

لايمكن اصلاح النظام التعليمي الا بتوفر الارادة السياسية في احداث التغيير

وان بقاء الحكم بيد احزاب متخلفة تشيع الخرافة ولا تؤمن باهمية الثقافة والتعليم ، يعرقل اي عملية اصلاح او تطوير في هذا القطاع الحيوي ، حيث ان التعليم وزيادة الوعي الجمعي سيكون وبالا عليها .

ولذلك فإن التعليم في العراق بوضعه الحالي لا يمكن ان يشهد اي تطور ، الا اذا حصل تغيير جوهري في ادارة الدولة والنظام السياسي الحالي .

ادهم ابراهيم