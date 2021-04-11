انهيار منظومة التعليم في العراق

ادهم ابراهيم
تخلف التعليم وتفشي الجهل في العراق ليس حالة طارئة . بل هو عمل مخطط ، يهدف الى تدمير البنية الاساسية للمجتمع . وقد كان احد اهم أسباب التخلف الاجتماعي والحضاري في العراق .
صحيح ان الحروب والحصار الاقتصادي قد اضعف النظام التعليمي . الا ان الضربة القاصمة لقطاع التعليم في العراق جاءت بعد عام 2003 . حيث تم تقويضه بالكامل ، بعد ان كان من أفضل انظمة التعليم في المنطقة . وقد عملت الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد الغزو الامريكي للعراق على افشال التعليم سواء بتهديم المدارس تحت ذريعة اعادة بناءها . او ضعف المناهج التعليمية والتغيير المستمر لها ، يقابلها عدم تطوير الكوادر التدريسية ، او الارتقاء بمستواها .
وقد بينت منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة “انخفاض النمو في العدد الإجمالي للمدرّسين وعدد ونسبة المدرّسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية .
وأنّ الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك عمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجهات المسلحة والزواج المبكر .
وإنّ البنية التحتية لقطاع التعليم في حالة خرابٍ ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد .اضافة الى ان الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية كانت أقل من 6% للقطاع التعليمي، ممّا يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط” .
يعتبرالتعليم حجر الزاوية الأساس لكل مجتمع متطور . وهو أحد أهم الاستثمارات التي يمكن لأي بلد أن يقوم بها من أجل مستقبله .
والتعليم عامل قوي للتطور والتغيير . إنه يسمو بالمجتمع ويحسن سبل العيش ويساهم في الاستقرار الاجتماعي ويحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل . والتعليم ضروري أيضًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
يقول نيلسون مانديلا ان التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير العالم .
عندما يذهب الأطفال إلى المدرسة ، تتطور أدمغتهم وتتوسع عقولهم وتنفتح أعينهم .
ولكن ماالذي نراه في العراق بعد الغزو الامريكي والحكم الفاسد ، حكم المحاصصة الاثنية والمذهبية ؟
هناك آلاف المرافق المدرسية بحاجة إلى الادوات اللازمة لتزويد الأطفال بتعليم لائق .
فكثير من المدارس تفتقر الى العدد الكافي من الرحلات المدرسية ، مما يضطر الطلاب للجلوس على الارض . وان اكثر من ثلث المدارس الابتدائية في العراق تعاني من نقص في إمدادات المياه ، وأن نصفها تقريبًا بدون مرافق صحية .
يقول ممثل اليونيسف في العراق “كان لدى العراق أحد أرقى أنظمة المدارس في الشرق الأوسط”. الآن لدينا دليل واضح على مدى تدهور النظام . اليوم يذهب ملايين الأطفال في العراق إلى مدارس تفتقر للمستلزمات الأساسية ، والجدران المتهدمة ، والنوافذ المكسورة ، والأسقف المتسربة “.
ان الاضعاف المستمر للدولة العراقية ادى الى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي فشل نظام التعليم .
ويعتبر العام الدراسي في العراق من أقصر اعوام الدراسة في العالم .
وقد تضررت 2751 مدرسة بشدة ، لم يجر العمل على إعادة تأهيلها .
وهناك 2400 مدرسة تعرضت للنهب والسلب فاصبحت خاوية على عروشها .
كما تم غلق مدارس عديدة نتيجة النزاعات المحلية ، وهجرة السكان .
وتعرضت الكوادر التدريسية الى الخطف والاغتيال . اضافة الى التهديد الامني للمعلمين والتلاميذ ، وخصوصا الفتيات.
واصبحت المدارس والمعاهد والجامعات بؤر للصراعات السياسية ، نتيجة تدخل الاحزاب المتنفذة ، وتأثر العملية التربوية والمناهج الدراسية بالتوجهات الدينية والطائفية على حساب الرصانة العلمية .
واصبح الغش وبيع الاسئلة الامتحانية سائدا في كثير من مراحل التعليم وعلى الاخص في الصفوف المنتهية .
ونتيجة لذلك اتجهت العوائل المتمكنة ماليا نحو المدارس الاهلية لتعليم أبنائها ، مما سيؤدي الى الغاء التعليم المجاني السائد في العراق منذ امد ليس بالقصير .
كما تم إلغاء كثير من المواد في المناهج الدراسية ، واصبح النظام التعليمي غير قادر على الايفاء بالحد الادنى من المتطلبات التعليمية ، مما حد من قدرات الطلاب على التعلم .
يضاف الى ذلك سوء العلاقة التربوية بين الاستاذ وطلابه حتى وصلت الى درجة توجيه الاهانات والإساءة الجسدية للمدرسين والمعلمين .
ان واقع التعليم الحالي في العراق يمثل انعكاساً لما اعترى الدولة من فشل نتيجة الفساد السياسي والاداري ، والمحاصصة المبنية على اسس اثنية وطائفية . وما ساد النظام التعليمي من تفكك وتداعٍ هو نتيجة طبيعية للفكر المتخلف السائد في كل مرافق الدولة .
هناك عدو خفي اسمه الجهل قادر على تخريب العائلة والمجتمع والدولة ، وعلاجه الوحيد التعليم والتعلم .
وبقدر ما يُجَهّل المجتمع يتم التحكم فيه ، وتوجيهه بما يخدم مصالح السلطات الحاكمة .
لايمكن اصلاح النظام التعليمي الا بتوفر الارادة السياسية في احداث التغيير
وان بقاء الحكم بيد احزاب متخلفة تشيع الخرافة ولا تؤمن باهمية الثقافة والتعليم ، يعرقل اي عملية اصلاح او تطوير في هذا القطاع الحيوي ، حيث ان التعليم وزيادة الوعي الجمعي سيكون وبالا عليها .
ولذلك فإن التعليم في العراق بوضعه الحالي لا يمكن ان يشهد اي تطور ، الا اذا حصل تغيير جوهري في ادارة الدولة والنظام السياسي الحالي .
ادهم ابراهيم