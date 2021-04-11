بالفيديو: هجوم مسلح يستهدف منزل اعلامي.. والأخير يتهم مسؤولا

أفاد مراسلنا، الاحد، بتعرض منزل الاعلامي لؤي الحيدري لهجوم بالاسلحة النارية في البصرة.



وقال المراسل اليوم، (11 نيسان 2021)، ان “مجموعة مسلحة هاجمت بيت الاعلامي لؤي الحيدري باسلحة نارية”.

ونقل المراسل عن الحيدري قوله انه “تم مهاجمة بيته اثناء تواجدهم في المنزل والهدف هو القتل، وان من ارسل هؤلاء المسلحين هو مدير قسم المتابعة في جامعة البصرة فيصل غازي عبد الحسن”.

وذكر الحيدري ايضا انه “اقام دعوى قضائية لدى مركز شرطة الهادي حول هذا الاعتداء الاثم، وانه يطالب محافظ البصرة وقيادة الشرطة بتوفير الحماية له”.

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