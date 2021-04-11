Posted on by

بالفيديو: هجوم مسلح يستهدف منزل اعلامي.. والأخير يتهم مسؤولا

محافظة البصرة

أفاد مراسلنا، الاحد، بتعرض منزل الاعلامي لؤي الحيدري لهجوم بالاسلحة النارية في البصرة.

وقال المراسل اليوم، (11 نيسان 2021)، ان “مجموعة مسلحة هاجمت بيت الاعلامي لؤي الحيدري باسلحة نارية”.

ونقل المراسل عن الحيدري قوله انه “تم مهاجمة بيته اثناء تواجدهم في المنزل والهدف هو القتل، وان من ارسل هؤلاء المسلحين هو مدير قسم المتابعة في جامعة البصرة فيصل غازي عبد الحسن”.

وذكر الحيدري ايضا انه “اقام دعوى قضائية لدى مركز شرطة الهادي حول هذا الاعتداء الاثم، وانه يطالب محافظ البصرة وقيادة الشرطة بتوفير الحماية له”.

A.A

, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close