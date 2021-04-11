عالية نصيف تقلل من احتمالات قيام أربيل بتسليم نصف عائدات المنافذ لأن الشركة …

التي تشرف على منافذ الإقليم كردية

قللت النائبة عالية نصيف من احتمالات قيام سلطة إقليم كردستان بتسليم نصف عائدات المنافذ الحدودية الموجودة في الإقليم الى الحكومة الاتحادية لأن الشركة التي تشرف على منافذ الإقليم كردية، منتقدة قيام وزارة النقل بمنح العقد لهذه الشركة .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” بحسب الاتفاق بين الطرفين اشترطت الحكومة الاتحادية في الموازنة تسليمها نصف عائدات المنافذ الحدودية،ولكن هل ستلتزم أربيل بالإتفاق وتسلم بغداد نصف العائدات؟ بالتأكيد لن يتم التسليم وإذا تم ذلك فسيتم تسليم شيء بسيط جداً لايقارن بالعائدات الحقيقية، لأن الشركة التي تشرف على منافذ الإقليم (كردية) بسبب رفض سلطة الإقليم قيام هيئة المنافذ الحدودية بالإشراف على منافذ الإقليم بحجة انها تمس بسيادتهم “.

وتابعت نصيف :” في الوقت الذي نحمل فيه وزارة النقل المسؤولية عن منح الشركة الكردية هذا العقد، نطالب الحكومة الإتحادية وهيئة المنافذ الحدودية بمتابعة هذا الملف بحرص وتقييم المبالغ التي سيسلمها الإقليم لبغداد في حال تسليمه شيئاً، ومقارنة المبالغ المسلمة بالعائدات المتوقعة، لأن هذه الشركة ستكذب وتصبح مجرد أداة في يد الجهات المسيطرة على منافذ الإقليم “.