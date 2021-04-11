على هامش حلول ذكرى غزو العراق : دولة شاطي باطي !!…

بقلم مهدي قاسم

أو بالأحرى ما جرى بين إسقاط نظام و إسقاط دولة :

الغزو الأمريكي للعراق أسقط نظاما ديكتاتوريا ..

بينما ….

الأحزاب الإسلامية الفاسدة من عصابات لصوص مختلفين و الذين أتت بهم قوات الاحتلال قامت بإسقاط الدولة العراقية إسقاطا شبه كامل ..

والآن …. وفقا للواقع القائم و السائد …

لدينا دويلات ميليشاوية منفلتة تطلق الصواريخ شاطي باطي وتفجّر المحلات وتغتال المتظاهرين والناشطين المدنيين وتأخذ “الخوة “حسب المزاج و الكيف ..!..و إلا فالسيف مسلول و القتل جاهز ومشروع !!…

في حين أن دويلات عشائرية عميقة تقوم بمقام محاكم وقضاة وتحكم وتفصل في قضايا قتل و حوادث مرورية وسرقة دجاج و تجاوزات خرفان على مزارع جيران و .. وعركة أطفال في شوارع وساحات … طبعا .. ضمن مبالغ محددة مسبقا .. يعني بكذا مليون دينار ..بغض النظر عن الجاني أو المذنب و البريء ، مع أن بعضا من هؤلاء ” القضاة الأشاوس وعباقرة القانون الفطاحل ” بالكاد يجيدون القراءة والكتابة ــ( و أن كان بعضهم الآخر أميا تماما ) . ناهيك عن معرفة أي شيء عن بنود و فقرات قانون العقوبات الجزائية العراقية..

..

نعم ……. عموما ……

عندنا في العراق حاليا ..

دولة شاطي باطي !!..

وسُأل ما هي دولة شاطي باطي ؟

قيل أنها دولة اللادولة الكرتونية .. التي يستطيع من يمتلك القوة المتفوقة أن يفعل ما يريد و يشاء بدون أي حساب أو عقاب ! ..

في حين …………

إن الرابح و المستفيد الوحيد من كل هذا هو النظام الإيراني وعصاباته اللصوصية في المنطقة الخضراء ..