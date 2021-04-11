قرارات جديدة من اللجنة العليا لمكافحة كورونا في اقليم كوردستان

اصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، اليوم الاحد، عددا من القرارات للحد من تفشي وانتشار الفيروس، خلال شهر رمضان المبارك.

المتحدث باسم حكومة الإقليم د. جوتيار عادل، قال في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز) : إن ” اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اصدرت عددا من القرارات الجديدة وهي كالتالي:

– تغريم أي شخص غير ملتزم بارتداء الكمامة.

– استمرار إغلاق ابواب المدارس وبقاء الدراسة بشكل إلكتروني، والابقاء على الدوام الجامعي كما هو.

– فتح المساجد خلال شهر رمضان مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.

– فتح الأماكن العامة بشكل محدود.

– منع جميع الاجتماعات والتجمعات.

– إعادة الدوام بكل المؤسسات الحكومية ايام الخميس.

– سيتم تنفيذ جميع هذه القرارات اعتبارا من يوم غد الاثنين”.