كوردستان: تغييرات على الحظر الجزئي بما يتلاءم مع رمضان

أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأحد، أن اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» ستجري تغييرات على الحظر الجزئي، بشكل يتلاءم مع شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إن أغلب نشاطات وحركة المواطنين في شهر رمضان تبدأ في الليل، لذا قررت اللجنة العليا عقد اجتماعها اليوم، مبيناً أنه بعد قراءة التقرير الطبي من قبل وزارة الصحة سيتم إصدار مجموعة من القرارات التي ستؤدي إلى تقليل التلامس بين المواطنين إلى أدنى مستوى ممكن.

وأردف قائلا: «مما لا شك فيه أنه سيتم إجراء تغيير على إجراءات حظر التجوال بشكل يتلاءم مع شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «الحظر لن يستمر كما هو عليه، واليوم سنقرر أي الأماكن ستبقى مفتوحة، وأي الأماكن ستُغلق».

وفيما يتعلق بفتح المساجد في شهر رمضان، قال الوزير: «إن هذه المسألة ستتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا الذي سينعقد اليوم، وسيتم اتخاذ القرارات بما يصب في المصلحة العامة».