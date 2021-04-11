(محدث) الرئيس بارزاني يجتمع بأبوالغيط

استقبل الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، صباح اليوم الاحد ، الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط .

وكان أبو الغيط قد وصل الى العاصمة أربيل ، مساء السبت ، قادماً من العاصمة العراقية بغداد التي كان قد وصلها صباح امس بزيارة رسمية .

وعرض ابوالغيط خلال اللقاء اهداف زيارته الى العراق ونتائج لقاءاته بالرئاسات العراقية ، آملاً ان يتمكن العراق من السير نحو الاستقرار بعيداً عن التدخلات الخارجية ، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية العلاقات بين الدول العربية والعراق.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التحديات القائمة امام العملية السياسية في العراق والتعايش وضرورة تثبيت مبادئ الشراكة في البلاد.

تهديدات ومخاطر الإرهاب والفكر المتطرف على العراق ودول المنطقة شكل محوراً آخر منلقاء الزعيم الكوردي مع امين عام جامعة الدول العربية .

وعقب لقاءه الرئيس بارزاني ، وصل ابوالغيط الى مقر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني (قبل قليل) حيث بدأ الجانبان اجتماعاً مازال مستمراً .