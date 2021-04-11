ميليشيات أنقرة تخطف 4 مدنيين في عفرين

أكدت مصادر محلية كوردية، اليوم الأحد، الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة اعتقلت 4 مواطنين كورد في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وذكرت تلك المصادر أن «ميليشيا الحمزات خطفت كلاً من بطال فتحي بطال (42 عامًا)، حسين عمر علوش (22عامًا)، شيرو محمد خليل (23 عامًا) وخليل محمد علي (21 عامًا) في قرية باسوطة التابعة لناحية شيراوا، للمرة الثانية، بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية».

وتشهد منطقة عفرين بين الحين والآخر عمليات خطف وفرض إتاوات على المواطنين وسرقة الآثار وقطع الأشجار والاستيلاء على أملاك المواطنين، وسط استياء كبير من جانب السكان.