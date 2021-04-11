نيجيرفان بارزاني : حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل يمهد لمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق

أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، اليوم السبت ، بأن هذا الاخير استقبل ، اليوم السبت ، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، حيث جرى خلال اجتماع بحث عدد من الملفات التي تصب في مجال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وفق ما أطره الدستور، فضلا عن مناقشة جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتعاون في شنگال (سنجار) بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

كما بحثا الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتصاعد الاصابات، والجهود الكبيرة الرامية الى توفير الخدمات الصحية للمصابين وتوفير اللقاحات.

البيان الذي ، أضاف ان رئيس الوزراء الكاظمي أثنى على التقدم الحاصل في مجال التأسيس للاليات الدستورية الداخلية، مستشهدا بالاتفاق على المحكمة الاتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير الموازنة الاتحادية، التي اعرب عن امله في ان يتم تطبيقها بدقة ، وعدم الدخول في اجتهادات وتفسيرات تتعارض مع تقديم الخدمة للمواطن العراقي ، ووفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده على ضرورة تعزيز التكامل الامني بين بغداد واربيل بالشكل الذي يحقق الاستقرار الداخلي، ويمنع حدوث اي فجوة يمكن ان يستغلها الارهاب او الجريمة المنظمة، في (المناطق المتنازع) عليها او غيرها.

مشدداً ، على ان تكرار زيارات رئيس اقليم كوردستان الى بغداد يبعث برسائل صحيحة لكل العراقيين ويساهم في بناء الثقة ويدل على حسن النية ويحفز روح التعاون المشترك والتنسيق في جميع المجالات لمصلحة البلد مشيراً الى زيارته القادمة الى اقليم كردستان.

البيان ، نقل عن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إشادته بجهود رئيس مجلس الوزراء العراقي سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، حيث اكد ان الجهد الدبلوماسي العراقي في الفترة الماضية، وما تخلله من زيارات واجتماعات ابرزت المكانة المستحقة للعراق باكمله، واعادت دوره الطبيعي اقليميا ودوليا.

كما اشاد بنهج الحكمة في معالجة القضايا الداخلية، وارتفاع مستوى التنسيق الامني، وضرورة تطويره، معربا عن دعمه للحكومة وتعزيز مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها من معالجة تحدياتها.

مثنياً على تمرير مجلس النواب لقانون الموازنة، مؤكدا على ان حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق.