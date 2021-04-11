نيجيرفان بارزاني يصل بغداد .. يلتقي الرئاسات الثلاث والأطراف السياسية العراقية

وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة تستمر يومين، سيلتقي خلالها الرئاسات العراقية الثلاث وقادة أطراف سياسية عراقية.

ومن المقرر أن يدشن نيجيرفان بارزاني لقاءاته في بغداد بالاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاطمي بعد ظهر اليوم، وسيعقبه اجتماع مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان في بيان، أن نيجيرفان بارزاني سيجتمع خلال زيارته مع كل من رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس القضاء الأعلى والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والقيادات وكبار المسؤولين السياسيين في البلد.

وسيناقش بارزاني، بحسب البيان، مع القيادات والأطراف السياسية العراقية، أحدث المستجدات والأوضاع في العراق وعلاقات أربيل – بغداد وأوضاع المنطقة وسبل العمل المشترك والتنسيق متعدد الأوجه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وتأتي زيارة رئيس الإقليم إلى العاصمة الاتحادية، بعد اجتماعه بالقوى والأطراف السياسية وممثلي المكونات في إقليم كوردستان، في العاصمة أربيل، يوم الخميس.

كما تأتي بعد تمرير البرلمان العراقي للموازنة الاتحادية للعام 2021، بعد اتفاق بين أربيل وبغداد بصددها.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد نوه خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، إلى أنه سيزور العاصمة العراقية بغداد قريباً للقاء الرئاسات الثلاث وقادة الأطراف السياسية.