اقليم كوردستان يعلن الثلاثاء اول ايام رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان، معلنة إعادة فتح دور العبادة اعتباراً من الغد.

وزير الأوقاف بشتيوان صادق، قال في مؤتمر صحفي ، إن يوم غد الاثنين، يعتبر مكملاً لشهر شعبان ، وبعد غد الثلاثاء أول أيام رمضان، معلناً ان المساجد والجوامع ستفتح أمام المصلين غداً الاثنين.

وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان ، دعا جميع المصلين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا ، كما وجّه الشكر للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كونها اخذت بنظر الاعتبار اهمية شهر رمضان وقررت اعادة فتح المساجد والجوامع امام المصلين .

بدورها ، كان الوقف السني في العراق، أعلن في وقت سابق اليوم، غداً الاثنين هو المتمم لشهر شعبان ، وان بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

هذا فيما كان المتحدث باسم وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان، أعلن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد ، أن الوزارة وضعت شروطاً للمساجد وروادها ، يجب الالتزام بها ، من بينها عدم تقديم أي نوع من الأطعمة والأشربة في المساجد.

وأضاف نبز إسماعيل، ان من بين الشروط أيضاً أن يتوضأ المصلي في بيته قبل التوجه إلى المسجد ، وأن يلتزم بارتداء الكمامة الطبية ويحمل معه سجادته التي يصلي عليها ، مشدداً على الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء أداء الصلوات جماعة في المساجد.