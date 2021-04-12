التنسيق بين البيشمركة والتحالف حدّ من تحركات داعش في قرجوخ وحمرين

أكد مسؤول في قوات البيشمركة، اليوم الأحد، بأن هناك تنسيق مستمر بين البيشمركة وقوات التحالف، مبيناً أن هذا التنسيق اسفر عن تدمير اعداد كبيرة من معاقل وأوكار تنظيم داعش.

وقال نوري حمه علي، مسؤول محور شمال وغرب كركوك في قوات البيشمركة لـ (باسنيوز): «التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات البيشمركة وقوات التحالف وصل الى مراحل جيدة جداً، وهذا بدوره ادى الى الحد من تحركات ارهابيي داعش وتدمير معاقلهم في مناطق قرجوخ وحمرين ومناطق اخرى ما حدّ من تحركات التنظيم ».

واضاف، «سيستمر التعاون عبر غرف التنسيق المشتركة، لتحقيق الامن في تلك المناطق».

وابدى حمه علي استياءه بسبب «عدم التزام الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مسبقاً، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة كركوك، وشنگال”، وقال ” هناك تقصير واضح فيما يتعلق بهذه المسائل من جانب الحكومة الاتحادية ، ولو تم تنفيذ بنود الاتفاقيات قبل اسبوعين، وتم تشكيل اللجان المشتركة، لكان الوضع أفضل حالياً مما هو عليه، لكن للأسف لم يتم تنفيذ الاتفاقات لحد الان».