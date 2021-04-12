اليوم العالمي للشعر : نسيان قاس ِ …

بقلم مهدي قاسم

يا رافعا شعلة بحث واكتشاف

كأسفار كالكامش في دهاليز عدم وكهوف وجود .

يا مستدعيا ربيع جمال مبكر إلى مواسم خريف طويل .

كادوا ينسوك حتى في يوم مولدك العالمي

يا شِعرا * بدونك تصفّر ملامح الحياة

وتصبح قاحلة ، ضيقة ، كحدوة حصان !.

*مع الأسف مر اليوم العالمي للشعر بصمت العالم ونسيانه العجيب ؟ !! ..

ربما السبب يرجع إلى كون العالم قد أصبح ينحو نحو الرقمية والآلية ذات نكهة بلاستيكية باردة وجوفاء ..

لا شيء سواء خواء في خواء ,,

فماذا يبقى للعالم إذا فقد ألق الشعر وانبهارات الجمال ؟..

لا شيء غير وخواء وجفاء !..