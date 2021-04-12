بغداد تتسلم دفعتين من لقاحي فايزر الأمريكي وسينوفارم الصيني

غداد – ياسين ياس أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي إلى العراق.وقال التميمي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (50 ألف جرعة وصلت بغداد ، ضمن الدفعة الأولى من اللقاح الذي سيكون متوفرا اليوم الاثنين عبر 50 منفذا في بغداد والمحافظات)، وأضاف (بغداد ستتسلم 200 ألف جرعة ،مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم)، داعيا جميع المواطنين الى (الاسراع بالتسجيل عن طريق التطبيق الالكتروني او المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي لأخذ الجرعات من اجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم). وسجلت الوزارة امس ، 6791 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 5190 حالة وبواقع 35 وفاة جديدة في عموم البلاد. واوضح الموقف البوائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية ، بلغت اكثر من 38 الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس ، اذ تم رصد 6791 اصابة مؤكدة في عموم البلاد)، مبينا ان (الشفاء بلغ 5190 حالة وبواقع 35 وفاة جديدة). مؤكدا ان (اكثر من 8 الاف شخص ، تلقوا جرعات اللقاح في مراكز الوزارة المنتشرة في البلاد). وكشفت خلية الأزمة النيابية، المقترحات الخاصة بحظر التجوال في شهر رمضان. وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريح امس انه (في ظل الزيادة الاخيرة في اعداد الاصابات ،نناقش حاليا اكثر من رأي لشكل الحظر خلال شهر رمضان)، واضاف ان (المقترح الاول ، هو المضي باتجاه الحظر الشامل خلال العشرة ايام الأولى، والآخر وهو الاقرب والانجع للتطبيق ، فرض حظر شامل لايام الخميس والجمعة والسبت ، مع زيادة ساعات الحظر الجزئي ، ليمتد من الساعة 7 مساء الى 5 فجرا)، مشيرا الى ان (المقترحات ، ستدفع الحكومة والصحة الى تغيير خططها بشان حث المواطن على الالتزام بالتعليمات الصحية واوقات الحظر وزيادة وعيه بضرورة سرعة التطعيم بلقاح كورونا)، وتابع ان (العراق حاليا في ذروة الموجة الثانية للجائحة). ونفت منظمة الصحة العالمية في العراق ، البيان الذي تداولته مواقع التواصل ، بشأن اللقاحات. وقالت المنظمة في بيان تابعته (الزمان) امس انها (لا تستخدم قنوات غير رسمية لنشر معلومات بشأن القضايا الصحية ،بما في ذلك إجراءات الوقاية والتطعيم المتعلقة بكورونا)، مشيرا الى ان (لقاحات الجائحة ، هي أداة أساسية في مكافحة العدوى ، وأن فوائدها تفوق أي آثار جانبية نادرة)، مطالبا المواطنين بـ (تسجيل والحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن وقف هذه الجائحة قبل أن يأخذ غالبية الناس في العراق اللقاح)، وتابع ان (الزيادة الأخيرة في حالات كورونا في العراق تسبب القلق، لكن السيطرة على الوباء ممكنة من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، ومن خلال نجاح حملة التطعيم التي تديرها الوزارة بالتعاون الوثيق مع المنظمة وشركاء آخرين).