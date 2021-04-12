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جنايات صلاح الدين : الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين

بغداد / إعلام القضاء      
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بهيأتها الثانية  حكما بالإعدام  على أربعة  إرهابيين  اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة  قرب محطة  الوقود  داخل  مدينة  تكريت  .
 وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “العملية  استهدفت  أمر أفواج  صلاح الدين  مما أدى إلى استشهاد  مواطن  وجرح العميد  و(33) من  إفراد حمايته”  .
 وأضاف  المراسل أن “العصابة قامت  بزرع  عبوة ناسفة   للتمويه  وبعد  تجمع القوات الأمنية  قاموا  بتفجير السيارة المفخخة .
وقضت محكمة جنايات صلاح الدين حكمها بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة  الرابعة  /1 وبدلالة  الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

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