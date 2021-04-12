جنايات صلاح الدين : الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين بهيأتها الثانية حكما بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت .

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “العملية استهدفت أمر أفواج صلاح الدين مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح العميد و(33) من إفراد حمايته” .

وأضاف المراسل أن “العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه وبعد تجمع القوات الأمنية قاموا بتفجير السيارة المفخخة .

وقضت محكمة جنايات صلاح الدين حكمها بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .